Пльзень, Чехия, , 10:35 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над чешской «Викторией Пльзень» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Флаг футбольного клуба «Бавария» (сс) RonnyK

В составе «Баварии» голы забили нападающие Садио Мане, Томас Мюллер и полузащитник Леон Горецка, оформивший дубль. У «Виктории» отличились хавбек Адам Влканова и форвард Ян Климент.

На сегодняшний день «Бавария» занимает первое место в группе С, на счету команды 12 очков. «Виктория» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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