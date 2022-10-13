Пльзень, Чехия, 13 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над чешской «Викторией Пльзень» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:2.

(сс) RonnyK Флаг футбольного клуба «Бавария»

В составе «Баварии» голы забили нападающие Садио Мане, Томас Мюллер и полузащитник Леон Горецка, оформивший дубль. У «Виктории» отличились хавбек Адам Влканова и форвард Ян Климент.

На сегодняшний день «Бавария» занимает первое место в группе С, на счету команды 12 очков. «Виктория» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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