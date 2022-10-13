Астана, , 10:34 — REGNUM Развитие в Азербайджане транспортной инфраструктуры позволило превратить страну в важный международный транспортный логистический центр. Об этом 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Он отметил, участие Азербайджана в развитии транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. За девять месяцев текущего года объёмы транзита через республику выросли почти на 65%.

«Наша страна активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной частью Среднего коридора», — подчеркнул Алиев.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы 2020 года армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. По мнению Алиева, это означает, что Баку должен получить на армянской территории «Зангезурский коридор». Пашинян ранее заявил, что «коридорная логика» неприемлема.

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