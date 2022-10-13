Санкт-Петербург, 13 октября 2022, 10:36 — REGNUM Мобилизованный из Санкт-Петербурга адвокат Андрей Никифоров погиб в ходе проведения специальной военной операции (СВО), сообщил 13 октября корреспонденту ИА REGNUM президент Невской коллегии адвокатов Александр Зеленский.
По предварительным данным, Никифоров погиб 7 октября под Лисичанском (Луганская Народная Республика).
«Мобилизован был Андрей 24-го (пишут 25-го) сентября. Обстоятельств гибели пока не знаем», — уточнил собеседник агентства.
Добавим, Министерство юстиции РФ разъяснило, что адвокаты подлежат мобилизации на общих основаниях, на это время адвокатский статус приостанавливается. На сегодняшний день в России зарегистрировано 78 тыс. адвокатов.
Напомним, 21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации граждан. После подготовки мобилизованные будут направлены в зону проведения СВО.
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