Махачкала, , 10:31 — REGNUM Турпоток в Дагестан за десять месяцев 2022 года превысил показатели предыдущего года более чем на 30%. Об этом свидетельствуют туроператоры, а также показатели загруженности аэропорта в Махачкале и глубина бронирования отелей в регионе, сообщил 12 октября в ходе пресс-конференции министр Дагестана по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

Сулакский каньон. Дагестан Марина Захарова © ИА REGNUM

«По анализам обратной связи, которые мы получаем от туроператоров, количество запросов на отдых в республике возросло на 30-40%», — заявил министр.

Он также проинформировал, что выросло и количество туроператоров по Дагестану. Так, в федеральном реестре зарегистрировано в настоящее время 37 туроператоров, в то время как еще недавно их было всего 11.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Дагестана рассчитывают на рост показателя туристического потока в 2022 году до 2 млн человек.

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