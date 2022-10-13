Москва, 13 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Серийное производство движительно-рулевых колонок ДРК1200М для судов начал головной филиал «НПО «Винт» АО «ЦС «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — ОСК). Об этом 10 октября сообщила пресс-служба ОСК.

Николай Чеканов Штурвальная рубка, оригинальный штурвал

Уточняется, что первый полный комплект нового оборудования был отгружен для Невского судостроительного-судоремонтного завод.

Также указывается, что, по данным производителя, технические характеристики и показатели надежности названных отечественных движительно-рулевых колонок не уступают, а по ряду показателей и превосходят свои зарубежные аналоги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сетки из полипропилена начнёт выпускать в Тобольске совместно с китайской компанией предприятие «Бифорс».