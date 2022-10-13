Тамбовская область, 13 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Останки красноармейца спустя 80 лет после гибели торжественно захоронили в селе Татарщино Тамбовского района, сообщает пресс-служба администрации Рассказовского района.

Gov.spb.ru Захоронение останков бойца Красной Армии

Московский поисковый отряд «Пионер» обнаружил останки солдата летом 2022 года. Удалось установить имя героя — уроженец села Татарщино Рассказовского района Исмаил Чанышев. Красноармеец родился в 1922 году, в годы Великой Отечественной войны был стрелком 371 стрелковой дивизии и погиб в боях под Ржевом в 1942 году.

Останки защитника передали тамбовскому отделению «Волонтёров Победы», личные вещи бойца, обнаруженные вместе с ним, займут своё место в сельском музее.

На местном мусульманском кладбище 12 октября останки красноармейца перезахоронили с воинскими почестями. В его честь прогремел оружейный салют.