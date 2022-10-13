Москва, 13 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Замглавы Министерства финансов РФ Ирина Окладникова рассказала сенаторам об имеющемся альтернативном варианте проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Duma.gov.ru Ирина Окладникова

«Ирина Андреевна, скажите, пожалуйста, у нас есть вариант бюджета на случай «b», «c» в зависимости от того, как будут развиваться события в нашей стране?» — спросил сенатор Евгений Савченко в ходе заседания комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

«Если можно, Евгений Степанович, это предмет закрытого комитета. Отвечу вам коротко — есть», — ответила Окладникова.