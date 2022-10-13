Лондон, 13 октября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над немецким «Айнтрахтом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Korean Culture and Information Service Сон Хын Мин

В составе «Тоттенхэма» дубль оформил нападающий Сон Хын Мин, ещё один гол забили Гарри Кейн с пенальти. У «Айнтрахта» отличились форварды Даити Камада и Фарид Алиду.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает первое место в группе D, на счету команды семь очков. «Айнтрахт» идёт на четвёртом месте с четырьмя очками.

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