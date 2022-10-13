Оренбург, 13 октября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Оренбурге организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных оренбуржцев, сообщили в пресс-службе мэрии.

R-19.ru Частичная мобилизация в Хакасии

Пункт приема вещей и медикаментов расположен в центре города — в Доме офицеров на ул. Советской. Объявлен сбор вещей первой необходимости. Принимаются одежда, лекарственные препараты, продукты, средства личной гигиены. Пункт сбора работает ежедневно.

Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В Оренбуржье правительство решило направить 3,8 млн рублей на вакцинацию мобилизованных резервистов.