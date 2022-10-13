Иркутск, 13 октября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Сразу несколько иркутских компаний, принявших участие в 36-й международной универсальной выставке «Ворота в Азию», заключили договоры о поставке своей продукции в Монголию. Центр «Мой бизнес» отправил представителей малого и среднего предпринимательства, благодаря Центру поддержки экспорта и национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Традиционная выставка «Ворота в Азию» состоялась в рамках крупной международной выставки «Улан-Баторское партнерство 2022». Свою продукцию на выставке презентовали предприниматели нескольких муниципалитетов Прибайкалья. Кроме Иркутска участвовали представители малого и среднего бизнеса из Братска, Черемхово и Свирска. Кроме Иркутской области, в выставке приняли участие делегаты из Пензенской области, Приморского края и Краснодарского края.

«По отзывам иркутян, монгольская сторона встретила гостей очень тепло. Уже скоро мы будем принимать монгольских предпринимателей у себя. В конце октября Центр поддержки экспорта Иркутской области организует реверсную бизнес-миссию», — отметила директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

В основном, из Иркутской области было представлено строительное направление, кроме того, прошла презентация спортивного оборудования. Еще заинтересовали хозяев выставки пищевые добавки для мясных изделий иркутской компании. Свирские производители представили аккумуляторы хорошего качества. Монгольские бизнесмены проявили интерес и к изделиям черемховской мебельной фабрики, а также к кровельному материалу, которое производит предприятие из Иркутска.

«Из нашего региона делегация была представлена хорошо. В этом большая заслуга команды Центра поддержки экспорта Иркутской области центра «Мой бизнес», который помогает предпринимателям идти в сторону Юго-Восточной Азии», — сказал главный организатор выставки «Ворота в Азию» эксперт Российско-монгольского делового совета Александр Сидоров.

С 1 августа 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что на компенсацию затрат на транспортировку промышленной продукции для российских экспортеров выделено 8 млрд руб.

«В этом году мы столкнулись с необходимостью очень оперативного переформатирования мер поддержки. И одна из самых востребованных у производителей, компенсация за транспортировку продукции, стала проще: по новому постановлению №1347 эту компенсацию выдают без конкурса, в заявительном порядке. Сейчас мы видим, что средств, выделенных правительством на эту меру поддержки, скорее всего хватит на всех», — отметил вице-президент РЭЦ (входит в ВЭБ. РФ)», — заявил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Напомним, АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе, в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».