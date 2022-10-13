Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Правоохранительные органы пришли с обысками к главному врачу военкомата Санкт-Петербурга по делу о выдаче военных билетов категории «В» за взятки, сообщил 13 октября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Военный билет Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Так, 12 октября оперативники задержали 56-летнего начальника Центра военно-врачебной экспертизы, главного врача военного комиссариата Санкт-Петербурга. При досмотре у мужчины были изъяты 300 тыс. рублей, еще 700 тыс. рублей оперативники нашли в доме задержанного в садоводстве «Гранит» Всеволожского района Ленобласти.

«В настоящее время экономическая полиция проводит обыск на рабочем месте подозреваемого», — отметил источник, уточнив, что законность происхождения изъятых денег вызывает у полиции сомнения и косвенно может говорить о том, что главврач городского военкомата причастен не к одному незаконному медицинскому решению в отношении призывников.

Напомним, в Петербурге раскрыли коррупционную схему выдачи военных билетов с категорией годности «В», после того как у нескольких военнообязанных с этой категорией годности основанием для присвоения такой категории стала одна и та же болезнь. После чего в поле зрения полиции попал начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Фрунзенского района Петербурга Александр Петрочук. Он задержан, ему предъявлено обвинение во взяточничестве.

По данным следствия, за 250 тыс. рублей и с помощью посредника потенциальный призывник получал документ с категорией, которая дает отсрочку от призыва. По данному факту были возбуждены уголовные дела, а следователи продолжили расследовать выявленные факты.

«В УЭБиПК уже поступают сигналы от граждан, которые в свое время стали владельцами платных военных билетов», — подытожил собеседник агентства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для этого экономическая полиция открыла «горячую» линию: 573-72-75.

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