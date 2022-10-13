Якутск, 13 октября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В селе Сунтар бродячие собаки покусали двоих маленьких детей. В пользу несовершеннолетних суд взыскал с администрации поселения 60 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

State Farm Собака

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Деньги выплачены с целью компенсировать моральный вред, причинённый детям нападением животных. Суд и прокуратура сошлись во мнении, что в населённом пункте ненадлежащим образом исполняли требования закона «Об ответственном обращении с животными».

Как сообщало ИА REGNUM, родителям 9-летней девочки, на которую в Нерюнгри напала стая собак, выплатят компенсацию в 50 тыс. рублей. В инстанции пришли к выводу, что нападение животных нанесло ребёнку психологическую травму. С девочкой длительное время работал специалист, который пытался помочь ей преодолеть тревожность после инцидента с собаками.