Саратов, 13 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В 1,5 раза вырос объем строительных работ (93 млрд рублей) в Саратовской области по итогам 8 месяцев 2022 года. Регион по темпам роста занимает лидирующее место среди других субъектов в округе, сообщает 13 октября министерство строительства и ЖКХ Саратовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

С января по август 2022 года по сравнению с этим же периодом прошлого года отмечается рост объемов работ, выполненных крупными и средними организациями по строительству инженерных коммуникаций в 16,8 раза, по строительству автомобильных дорог и автомагистралей — в 2 раза, строительных специализированных работ — в 1,6 раза.

По федеральному проекту «Жилье» в Саратовской области в текущем году возводят семь объектов.

Ежегодно (начиная с 2007 года) в области вводят в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья. На конец 2021 года общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя Саратовской области составила 31,4 кв. метров (2 место в ПФО).

Ранее ИА REGNUM передавало, на 2022–2025 годы Саратовской области одобрен бюджетный кредит в размере более 6 млрд рублей на строительство магистральных инженерных сетей в новом микрорайоне «Аэропорт».

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