Рыбинск, Ярославская область, 13 октября 2022, 10:31 — REGNUM В посёлке Ермаково Рыбинского района Ярославской области мужчина погиб при пожаре в дачном доме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Сообщение о пожаре поступило в 23:04 12 октября. Пожар был потушен к 00:10 13 октября, дачный дом сгорел.
В тушении пожара принимало участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
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