Рыбинск, Ярославская область, 13 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В посёлке Ермаково Рыбинского района Ярославской области мужчина погиб при пожаре в дачном доме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

76. mchs. gov.ru Пожар в дачном доме

Сообщение о пожаре поступило в 23:04 12 октября. Пожар был потушен к 00:10 13 октября, дачный дом сгорел.

«В одном из жилых домов в поселке Ермаково Рыбинского района Ярославской области произошёл пожар, в результате которого погиб неизвестный мужчина. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка», — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

В тушении пожара принимало участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.