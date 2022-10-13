Тобольск, Тюменская область, 13 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Сетки из полипропилена начнёт выпускать в Тобольске совместно с китайской компанией предприятие «Бифорс». Об этом 10 октября сообщил инвестиционный портал Тюменской области.

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Отмечается, что строительство такого предприятия в Тобольске обусловлено наличием производимого заводом компании «Сибур» местного сырья из полипропилена, производственной базы с достаточным количеством энергетических мощностей и существующими в регионе программами поддержки и развития предпринимательства.

При этом уточняется, что такие сетки широко востребованы в строительной отрасли и сельском хозяйстве, так как полипропилен является прочным и долговечным материалом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экспериментальный режим для дронов-беспилотников намерено запустить Минэкономразвития России в 2023 году в Башкирии.