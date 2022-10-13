Гонолулу, США, 13 октября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. 12 октября в Гонолулу состоялся второй диалог Южной Кореи и США по политике в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

В ходе встречи представители МИД Южной Кореи и Государственного департамента США обсудили пути укрепления стратегического сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Стороны разделили мнение о стратегической значимости Юго-Восточной Азии, объединяющей Индию и Тихоокеанский регион, а также согласились с необходимостью укрепления основанного на правилах многостороннего порядка в регионе на фоне растущей нестабильности и неопределенности.