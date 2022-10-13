Рыбинск, Ярославская область, 13 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Ярославской области жители Судоверфского сельского поселения бьют тревогу — на единственной дороге в деревню Малинники мост через Фоминский ручей разрушается. О проблеме местные жители рассказали в социальных сетях губернатора Михаила Евраева.

Елена Толоконенко Ремонт моста: до и после

Мост перекинут через небольшой ручей, который по весне становится бурной речкой. Вероятно, именно талые воды подмывают конструкцию, что приводит к появлению ям и разрушению.

К властям жители деревни Малинники обращаются уже несколько месяцев. После жалобы на странице главы региона, ямы на мосте засыпали. Однако селяне говорят, что это проблему не решило.

«Мост как разрушался, так и продолжает разрушаться. После «ремонта», произведённого 19 августа, уже снова на мосту образовались ямы. Земля, которой засыпали ямы, провалилась… Ездить опасно! И это ещё практически не было дождей. Сам мост узкий, две машины не разъедутся. Ещё и ограждений нет», — рассказала Елена Толоконенко.

Жители Судоверфского сельского поселения активно поддержали Елену в комментариях. Всех беспокоит невозможность проехать. Кроме того, люди опасаются, что пешеходы могут провалиться в глубокие ямы, которые вскоре может размыть дождь; а скорая помощь и вовсе не сможет попасть на вызов в деревню.

На новую жалобу отреагировала и администрация Рыбинска. Власти пообещали уточнить информацию и вернуться с ответом в течение недели — до 20 октября.