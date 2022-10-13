«Ездить опасно»: в Рыбинском районе разрушается мост через ручей
Рыбинск, Ярославская область, 13 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Ярославской области жители Судоверфского сельского поселения бьют тревогу — на единственной дороге в деревню Малинники мост через Фоминский ручей разрушается. О проблеме местные жители рассказали в социальных сетях губернатора Михаила Евраева.
Мост перекинут через небольшой ручей, который по весне становится бурной речкой. Вероятно, именно талые воды подмывают конструкцию, что приводит к появлению ям и разрушению.
К властям жители деревни Малинники обращаются уже несколько месяцев. После жалобы на странице главы региона, ямы на мосте засыпали. Однако селяне говорят, что это проблему не решило.
Жители Судоверфского сельского поселения активно поддержали Елену в комментариях. Всех беспокоит невозможность проехать. Кроме того, люди опасаются, что пешеходы могут провалиться в глубокие ямы, которые вскоре может размыть дождь; а скорая помощь и вовсе не сможет попасть на вызов в деревню.
На новую жалобу отреагировала и администрация Рыбинска. Власти пообещали уточнить информацию и вернуться с ответом в течение недели — до 20 октября.