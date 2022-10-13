Астана, 13 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Европейская система сдержек и противовесов трещит по швам и разваливается, заявил 13 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко

Он выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.

По словам Лукашенко, расширение сотрудничества ОДКБ, ШОС и СВМДА может заложить мощный фундамент для успешного развития евразийского пространства и для безопасности государств, участвующих в этих объединениях.

«Мы можем стать хорошим примером взаимодействия для европейского региона, где система сдержек и противовесов, созданная в 90-е годы прошлого века, трещит по швам и разваливается», — уверен президент Белоруссии.

Он также рассказал о наступлении в мире времени Азии, которое нельзя упустить.