Улан-Удэ, 13 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвитию сформировать в помощь регионам единый центр закупок для мобилизованных. Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Minvr.gov.ru Юрий Трутнев

Через центр регионы смогут закупать обмундирование для бойцов, средства защиты, а также квадрокоптеры, тепловизоры и другие снаряжение. На это Минвостокразвития будут привлекаться дополнительные средства из различных источников.

«Мы, безусловно, и сами продолжим закупать всё необходимое и за деньги бюджета республики, и за счёт помощи от бизнеса. Но при поддержке Ю. П. Трутнева это будет больше и эффективнее», — отметил глава региона.

По его словам, бизнес активно участвует в помощи. Так, компания «Абсолют» уже перечислила 8 млн рублей для военнослужащих. Власти республики ожидают такое же поддержки и от других крупных бурятских компаний.