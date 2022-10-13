На Дальнем Востоке создадут единый центр закупок для мобилизованных
Улан-Удэ, 13 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвитию сформировать в помощь регионам единый центр закупок для мобилизованных. Об этом рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Через центр регионы смогут закупать обмундирование для бойцов, средства защиты, а также квадрокоптеры, тепловизоры и другие снаряжение. На это Минвостокразвития будут привлекаться дополнительные средства из различных источников.
«Мы, безусловно, и сами продолжим закупать всё необходимое и за деньги бюджета республики, и за счёт помощи от бизнеса. Но при поддержке Ю. П. Трутнева это будет больше и эффективнее», — отметил глава региона.
По его словам, бизнес активно участвует в помощи. Так, компания «Абсолют» уже перечислила 8 млн рублей для военнослужащих. Власти республики ожидают такое же поддержки и от других крупных бурятских компаний.