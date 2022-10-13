Ярославские волонтёры спасли из леса пропавших братьев
Рыбинск, Ярославская область, 13 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области волонтёры «Лиза Алерт» в течение двух суток спасали пропавших братьев. На помощь пришлось вызвать даже вертолёт. Об этом рассказали в паблике поисково-спасательного отряда во «ВКонтакте».
Заявка на поиск Максима и Олега Пальцевых поступила 9 октября в районе 20:00. Братья ушли в лес из садового товарищества рядом с деревней Подсосенье. На связь с ними получилось выйти сразу при помощи мобильных телефонов, пропавшие даже слышали сирены пожарной машины, которая стояла рядом с их домом. А ещё стало известно, что младший из братьев — Олег — чувствует себя плохо и не может идти. Однако найти потерявшихся этим вечером не удалось, несмотря на пройденные по лесу 6 километров. Поиски возобновились 10 октября, помимо волонтёров, к поискам присоединилось 20 сотрудников полиции. След удалось взять при помощи поисковой собаки, но и она в какой-то момент сбилась. Тогда решено было вызывать вертолёт.
Оказалось, что братья находятся где-то в 4,5 километрах от штаба. Вертолёт сесть там не мог, но сформированная поисковая группа в составе 14 человек всё-таки добралась до братьев около 22:00. К 1:00 11 октября группа с младшим братом на носилках смогли выйти на станцию Пиняги, которая была ближе, чем штаб. Добравшись туда, группа узнала, что скорая помощь проехать не сможет, среди разных вариантов — остановка товарного поезда, вызов маневрового из Рыбинска и посадка вертолёта на рельсы, всё-таки решено было ждать до утра. В 6 часов на первом поезде группа перевезла братьев на станцию Лом, где их встретили сотрудники «Скорой помощи».
Поисковики отметили, что это первая в истории отряда настолько сложная операция.