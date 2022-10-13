Рыбинск, Ярославская область, 13 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области волонтёры «Лиза Алерт» в течение двух суток спасали пропавших братьев. На помощь пришлось вызвать даже вертолёт. Об этом рассказали в паблике поисково-спасательного отряда во «ВКонтакте».

vk.com/lizaalert76 Эвакуация одного из братьев на носилках

Заявка на поиск Максима и Олега Пальцевых поступила 9 октября в районе 20:00. Братья ушли в лес из садового товарищества рядом с деревней Подсосенье. На связь с ними получилось выйти сразу при помощи мобильных телефонов, пропавшие даже слышали сирены пожарной машины, которая стояла рядом с их домом. А ещё стало известно, что младший из братьев — Олег — чувствует себя плохо и не может идти. Однако найти потерявшихся этим вечером не удалось, несмотря на пройденные по лесу 6 километров. Поиски возобновились 10 октября, помимо волонтёров, к поискам присоединилось 20 сотрудников полиции. След удалось взять при помощи поисковой собаки, но и она в какой-то момент сбилась. Тогда решено было вызывать вертолёт.

«В 16 часов мы запросили помощи вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Уже в 18:45 на место поиска из Москвы прибыл вертолёт, который сразу же начал отработку задач в зоне поиска. И буквально через 15 минут, в 18:59 пилот сообщил нам, что видит двоих пропавших, что один из них стоит на ногах, а второй лежит, но шевелится. И что пропавшие светят ему снизу экраном телефона», — рассказали волонтеры.

Оказалось, что братья находятся где-то в 4,5 километрах от штаба. Вертолёт сесть там не мог, но сформированная поисковая группа в составе 14 человек всё-таки добралась до братьев около 22:00. К 1:00 11 октября группа с младшим братом на носилках смогли выйти на станцию Пиняги, которая была ближе, чем штаб. Добравшись туда, группа узнала, что скорая помощь проехать не сможет, среди разных вариантов — остановка товарного поезда, вызов маневрового из Рыбинска и посадка вертолёта на рельсы, всё-таки решено было ждать до утра. В 6 часов на первом поезде группа перевезла братьев на станцию Лом, где их встретили сотрудники «Скорой помощи».

«Мы сердечно благодарим за содействие вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел», «ЦентрСпас», полицию, сотрудников Российских железных дорог станций Лом и Пиняги, бригаду поезда 6572/6571 отправлением из Рыбинска в 05:30 11 октября 2022 г., экипаж скорой медицинской помощи. Братья провели в природной среде почти 2 суток. Против них играл мокрый лес и тяжёлое состояние младшего. А на нашей стороне было бесконечное количество автомобилей, мотоцикл, кинолог, вертолёт, скорая медицинская помощь, спасатели с сиреной, служба «Лес на связи» «ЛизаАлерт», звонковый центр ЕДДС Рыбинского района, всесильная полиция, поезд, 2 железнодорожные станции, ясное небо, полнолуние, всяческое содействие местных жителей и невероятная самоотверженность наших добровольцев, помноженные на три ящика спасательного оборудования и двое носилок», — поделились волонтеры уже после проведения поисковой операции.

Поисковики отметили, что это первая в истории отряда настолько сложная операция.