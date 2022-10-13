Москва, 13 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Все социальные обязательства перед гражданами России будут выполнены в 2023 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

«Все социальные обязательства, которые предусмотрены в бюджете, обеспечены на 100% финансами и предусмотрены к реализации в полном объеме», — сказал Котяков.

Госдума приступила к обсуждению проекта федерального бюджета на 2023−2025 годы.

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