Москва, 13 октября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Рост ставок ФРС США вызывает отток капиталов из Европы и Японии в Америку, что ухудшает их положение в преодолении кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«Отсутствие свободных денег привлечет за собой рост стоимости кредитов для европейских и японских компаний, а это новые барьеры для преодоления рецессии, новый стимул роста инфляции во всем мире, — сказал Сафонов. — Укрепление доллара приведет к наращиванию дефицита торгового баланса в европейских странах и удорожанию комплектующих. Скорее всего, в 2023 году ФРС по-прежнему будет стараться за счет укрепления доллара накачать рынок США инвестициями, поскольку им в этом видится главный способ преодоления собственных проблем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что вскоре ФРС повысит ставки в четвертый раз.