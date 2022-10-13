Лос-Анджелес, США, 13 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Люси Лью, Дуэйн Джонсон, Крис Эванс и Кирнан Шипка снимутся в новом комедийном боевике Red One онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video. Об этом 13 октября сообщает портал Deadline.

Цитата из телесериала «Секс в большом городе» Люси Лью

Подробностей о сюжете картины пока нет, авторы проекта держат их в секрете. Ожидается, что премьера фильма состоится в 2023 году. В проекте также участвуют продюсер Хирам Гарсия («Чёрный адам», «Красное уведомление»), Крис Морган («Форсаж: Хоббс и Шоу», «Легенда о Конане») и Джейк Кэздан («Джуманджи: Новый уровень»).

Напомним, 21 октября 2022 года на экраны выйдет кинокомикс «Чёрный Адам», в котором главную роль исполнит Дуэйн Джонсон. Крис Эванс сейчас снимается в фильме «Призрак», Кирнан Шипка — в сериале «Сантехники Белого дома». Что касается Люси Лью, то она участвует в реализации проекта кинокомикса «Шазам! Ярость богов», который выйдет на экраны 17 марта 2023 года.