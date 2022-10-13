Пермь, 13 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В рамках дела о признании машзавода им. Ф. Э. Дзержинского в Перми утверждён порядок, сроки и условия продажи комплекса имущества стратегического предприятия, сообщили 13 октября в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края.

zid. perm.ru Машиностроительный завод им. Ф. Э. Дзержинского

Начальная цена установлена в размере 4 050 млн рублей. Продажа осуществляется путём проведения закрытых торгов в форме конкурса.

Напомним, завод находится в процедуре банкротства с 2005 года. На сайте предприятия указано, что сферами деятельности завода являются тяжелое машиностроение, производство военного оборудования и вооружения, электроника, приборостроение, промышленное, бытовое электрооборудование и электротехника (производство), электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника, радиоэлектроника, автоматика (производство).