Донецк, 13 октября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 13 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киев (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:45 боевики ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибра 122 мм.