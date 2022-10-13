Швейцария, 13 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. За последние 50 лет из-за хозяйственной деятельности человека, приводящей к вырубке лесов и загрязнению океанов, катастрофически сократились популяции диких животных, следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF), опубликованного 13 октября, как передает агентство France-Presse.

Живая природа

Индекс живой планеты WWF, включающий данные о 32 000 популяций более чем 5 000 видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб, показывает ускоряющееся снижение их численности по всему миру.

В регионах с богатым биоразнообразием, таких как Латинская Америка и Карибский бассейн, показатель потерь достигает 94%.

В глобальном масштабе, согласно докладу, наблюдаемые популяции животных сократились на 69% с 1970 года.

Генеральный директор WWF International Марко Ламбертини сказал, что организация «крайне обеспокоена» новыми данными.

«[Они показывают] катастрофическое падение популяций диких животных, особенно в тропических регионах», — сказал он.

Директор WWF по науке Марк Райт считает, что цифры «поистине пугающие», особенно по Латинской Америке.

Индекс показал, что численность пресноводных видов сократилась больше, чем видов, обитающих в другой среде: с 1970 года их популяция сократилась на 83%.

Доклад отмечает, что основными причинами исчезновения дикой природы являются ухудшение среды обитания в результате эксплуатации земли и водоемов, внедрения инвазивных видов, загрязнения, изменения климата и болезней.

Ламбертини заявил, что необходимо переосмыслить пагубные и расточительные методы ведения сельского хозяйства, прежде чем глобальные продовольственные цепочки рухнут.

Авторы доклада призвали принять международные обязательства по защите природы, аналогичные Парижскому соглашению 2015 года об изменении климата.