Алжир, 13 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Алжире прошёл саммит всех политических фракций Палестины. Об этом 13 октября сообщает Algerie Presse Service (APS).

Государство Палестина

По данным журналистов, по итогам работы саммита было выработано всеобщее палестинское соглашение о сотрудничестве. Итоговое соглашение будет состоять из девяти пунктов, которые призывают подписавшихся объединиться вокруг Организации Освобождения Палестины (ООП), для продолжения борьбы за создание палестинского государства.

«В текст соглашения также войдут пункты о «восстановлении единства и демократической системы», «переизбрании Национального совета Организации освобождения Палестины», «переизбрании законодательного совета Палестинской администрации» и «формировании правительства национального единства, которое будет придерживаться международного права и резолюций, поддерживающих права палестинского народа», — сообщает APS.

Церемония подписания соглашения должна пройти в ближайшие дни.