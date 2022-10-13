Дмитров , Московская область, 13 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля с припаркованным грузовым автомобилем «Камаз» в городе Дмитров Московской области погибли четыре подростка. Об этом 13 октября рассказал представитель экстренных служб.

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«Возле дома №35 на улице Бирлово Поле столкнулись легковушка и припаркованный грузовой «Камаз», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, представитель экстренных служб уточнил, что в автомобильной аварии пострадали в общей сложность пять человек, из которых четверо — погибли.

«Предварительно, погибшие — подростки, их личности уточняются», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре человека госпитализированы после крупной аварии на трассе в Мегино-Кангаласском районе Якутии.