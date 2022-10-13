Екатеринбург, 13 октября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Дополнительный поезд Екатеринбург — Москва будет курсировать в период празднования Дня народного единства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд, транспорт

Поезд на одном из самых популярных направлений в уральской столице будет следовать через станции Пермь-2, Киров, Нижний Новгород, Владимир. Из Екатеринбурга поезд отправится 2 и 6 ноября в 04:30 (2:30 мск). Из Москвы — 3 и 7 ноября в 16:50 (14:50 мск).

Всего в период ноябрьских праздников будут курсировать более 200 дополнительных поездов.