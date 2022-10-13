Минеральные Воды, Ставропольский край, 13 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержали мужчину, который отомстил руководителю подразделения Пенсионного фонда в городе Минеральные Воды за отказ в назначении социальной пенсии. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, совершенном общеопасным способом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Напомним, 12 октября неизвестный мужчина прибыл на прием в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ в городе Минводы. Войдя без приглашения в кабинет руководителя, он облил женщину воспламеняющейся жидкостью и поджог. Пострадавшую госпитализировали с ожогами в медучреждение, а нападавший скрылся. Его задержали в тот же день. Как оказалось, 65-летний злоумышленник ранее обращался в отделение ПФ по вопросу отказа в назначении социальной пенсии.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.