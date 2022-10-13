Ижевск, 13 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Поволжье за октябрь–ноябрь 2022 года планируют реализовать с торгов санаторий-профилакторий и два лагеря, общая стартовая стоимость которых превышает 213 млн рублей. Все активы принадлежат компаниям, связанным с госкорпорацией «Ростех», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточки тендеров на сайте «РТ-Капитал».

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Самый недорогой из трёх лотов — это лагерь «Орлёнок» из села Горный Чишминского района (Башкирия). При стартовой цене 10,304 млн рублей, его цена отсечения — 5,152 млн рублей. Имущественный комплекс, в состав которого входят 14 зданий и ряд сооружений, в том числе участок общей площадью 42 900 кв. м, планируют реализовать 31 октября 2022 года. Владеет активом одна из компаний дивизиона «Нацимбио», находящегося под управлением Ростеха.

Самым дорогим лотом, который предполагают продать 2 ноября 2022 года, является самарский санаторий-профилакторий «У Сокольих гор», — 110,244 млн рублей (цена отсечения — 55,1 млн рублей). Собственником является компания ПАО «ОДК-Кузнецов» из дивизиона Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха. Здесь речь, помимо четырёх зданий и сооружений, идёт о более чем 200 наименованиях движимого имущества. Санаторий расположен рядом с Волгой. Часть его зданий была построена в 1960-х годах.

Замыкает список — объект в Удмуртии, торги по которому намечены на 17 октября 2022 года. Принадлежащий «Ижевскому механическому заводу-2» оздоровительный лагерь «Берёзовая роща» из д. Карашур предлагается к продаже за 93,3 млн рублей, цена отсечения — порядка 70 млн рублей. В этом случае продаже также подлежит имущественный комплекс полностью.

Напомним, в целом компании, связанные с госкорпорацией и её дивизионом, за октябрь–ноябрь 2022 года планируют продать с открытых торгов восемь объектов сферы внутреннего туризма в Башкирии, Удмуртии, Самарской, Ленинградской, Свердловской, Московской областях, Краснодарском крае.

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