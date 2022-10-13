Страсбург, Франция, , 10:11 — REGNUM Европарламентарий от Швеции Карин Карлсбро заявила о возможности обхода санкций Запада при поставках нефти из России в Евросоюз. С доводами, направленными в письме на имя главы евродипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, ознакомился RT .

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По её словам со ссылкой на неназванные источники, нефть из России идёт в Евросоюз «через Чёрное море и греческие порты».

«Согласно сообщениям, в международных водах осуществляется перевалка нефти с российских кораблей на греческие. Эти действия можно расценить как попытку обойти санкции ЕС в отношении импорта российской нефти», — пишет Карлсбро.

Она напомнила о действующих санкциях стран Запада против России — например, запрет судам заходить в порты Евросоюза под российским триколором: «Кроме того, страны ЕС приняли решение перестать покупать российскую сырую и переработанную нефть с 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года соответственно. Для этого необходимо знать обо всех случаях импорта, имеющих место в настоящее время».

Евродепутат отмечает, что отказ от соблюдения санкций может быть приравнен к финансированию спецоперации России против киевского неонацистского режима.

Карлсбро в своём письме интересуется у Борреля, как Евросоюз намерен расследовать возможные попытки обойти санкции на заход российских кораблей в европейские порты «и иные нарушения санкций» в сфере нефти: «Какие меры примет ЕС, чтобы обеспечить соблюдение запрета на импорт российской нефти и других санкций?».