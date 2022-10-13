Астана, , 10:10 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 13 октября на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане, заявил о глобальных угрозах от изменений климата. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Становится всё более важным экологическое измерение. Изменения климата приводят к стихийным бедствиям, которые стали всё более непредсказуемыми и катастрофичными», — сказал Токаев.

Он отметил, что в 2021 года от стихийных бедствий пострадали 57 млн человек. Ожидается, что к 2050 году азиатские экономики понесут урон от катаклизмов в объёме до 26% от ВВП.

«Климатический кризис может привести к военным конфликтам и уже стал катализатором огромных и неконтролируемых миграционных потоков», — заявил казахстанский лидер.

Токаев также выразил солидарность народу Пакистана в связи с недавним наводнением.