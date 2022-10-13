Казань, 13 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Машиностроительный комплекс Татарии готов быстро адаптироваться под все потребности дорожного строительства. Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин на конференции «Сделано в России», проходящей на полях X международной специализированной выставки «Дорога-2022», сообщает пресс-служба правительства РТ.

Mintrans.gov.ru Строительство трассы M-12

По словам Песошина, значительные объемы дорожных работ в России пришлись и на территорию Татарии как в реализации региональных, так и федеральных объектов.

В республике в дорожно-строительном комплексе всего трудятся более 10 тыс. специалистов, а большинство используемой ими техники — импортного производства.

«Ключевая задача в текущих условиях — обеспечение политического, экономического, логистического и технологического суверенитета России», — подчеркнул премьер-министр РТ.

Напомним, что с 12 по 14 октября на площадке «Казань Экспо» проходит международная специализированная выставка-форум «Дорога-2022».

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