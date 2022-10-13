Донецк, 13 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Населённые пункты Зайцево и Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны со стороны киевских нацистов. Об этом 13 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Старомихайловки в 07:30 (совпадает с мск), выпустив по населённому пункту три снаряда калибра 122 мм

Также указывается, что в 09:40 бандеровские формирования выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омской области мобилизованных бойцов перед отправкой на передовую наставляют воины-афганцы.