Донецк, 13 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. На артёмовском направлении освобождены два населённых пункта Донецкой Народной Республики. Об этом 13 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке других подразделений российских войск освободила населённые пункты Опытное и Иванград артёмовского направления.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ нанесли ракетный удар по Артёмовску, погиб мирный житель 1955 года рождения.