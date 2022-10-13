Москва, 13 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Серия банкротств, с которой столкнулась Германия, уже сказываются на замедлении темпов роста ее ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

«Особенность нынешнего периода банкротств в Германии состоит в том, что летом в основном испытывали проблемы предприятия сферы услуг, а в настоящее время это уже промышленные предприятия, которые не справляются ни с ростом цен на энергию, ни с сокращением спроса со стороны населения — по оценке немецких экспертов посещение магазинов упало на 20%, — сказал Сафонов. — Пока государство приходит на помощь предприятиям-банкротам, предоставляет им субсидии на реструктуризацию бизнеса. Кроме того, правительство предусмотрело выделение 200 млрд евро на компенсацию гражданам роста цен на энергию, что должно поддержать платежеспособный спрос и предотвратить еще большее падение экономики».

По его словам, банкротства уже сказываются на замедлении темпов роста ВВП.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам сентября 2022 года инфляция в Германии, по окончательной оценке, выросла до 10% в годовом выражении.