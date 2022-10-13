Омск, , 10:05 — REGNUM В Омской области мобилизованных бойцов перед отправкой на передовую наставляют воины-афганцы. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в региональном правительстве.

Воины-афганцы дали советы омским мобилизованным Оmskportal.ru

Учебные части боевого слаживания в Черёмушках и Светлом практически ежедневно посещают представители омского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Они дают практические советы мобилизованным.

По словам председателя общественной организации Алексея Мельникова, воины-афганцы делятся с резервистами своим опытом. «Наша главная задача сейчас — поделиться тем, что мы знаем, своим опытом. Чтобы успокоить ребят, помочь им успешно выполнить свою боевую задачу и вернуться назад с минимальными потерями», — отметил он.

Мельников добавил, что воины-афганцы объясняют мобилизованным, насколько важна внутренняя дисциплина, рассказывают о практических моментах.

«Вижу результаты работы, потому что когда человек получает поддержку, когда рядом с ним находится тот, кто был «за ленточкой», знает всё не понаслышке и не из книг, это успокаивает и внушает уверенность», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Омской области рассказали, как мобилизованные жители региона проходят боевое слаживание на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Боевая подготовка ведётся на полигоне в Черёмушках, для этого имеется всё необходимое. В военно-полевом лагере созданы все необходимые бытовые условия.

Каждому мобилизованному из региона обещают выплатить по 100 тысяч рублей.

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