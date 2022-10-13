Москва, 13 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. О героизме и мужестве сержанта Сергея Гринченко, проявленных им в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 13 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что киевские нацисты для того, чтобы выбить с занимаемого плацдарма подразделение ВС РФ, в составе которого действовало сержант Гринченко, нанесли по российским военным концентрированный удар.

Также указывается, что в ходе боя Гринченко, который проявил мужество и показал профессионализм, лично уничтожил БМП ВСУ и пять киевских боевиков, после чего бандеровцы не смогли далее наступать и были уничтожены.

«Своими мужественными действиями сержант Гринченко нанёс противнику ощутимый урон, что позволило успешно выполнить задачи по удержанию оперативно важного плацдарма. При этом потерь среди личного состава и техники российских войск допущено не было», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли Донецк и Горловку.