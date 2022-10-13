Владимир, 13 октября 2022, 10:02 — REGNUM Врача из Владимирской области, которому дважды отказали в отправке добровольцем в зону СВО, не могли мобилизовать из-за брони работодателя. На помощь медику пришли власти региона, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.
Историю хирурга из города Александрова, работающего в Москве, глава региона прочитал у Маргариты Симоньян. По её словам, врачу дважды отказали в военкомате в возможности отправиться на передовую, чтобы помогать раненым.
Выяснилось, что работодатель оформил на медика бронь. По просьбе губернатора 12 октября военный комиссар Александровского района оперативно нашёл героя этой истории, а военный комиссар области «поговорил с ним и убедился, что намерение пойти служить по-прежнему в силе».
С хирурга снимут бронь, в лечебном учреждении, где он работал, идёт подбор должности в соответствии со специальностью врача.