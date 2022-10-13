Владимир, , 10:02 — REGNUM Врача из Владимирской области, которому дважды отказали в отправке добровольцем в зону СВО, не могли мобилизовать из-за брони работодателя. На помощь медику пришли власти региона, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

Военные медики mil.ru

Историю хирурга из города Александрова, работающего в Москве, глава региона прочитал у Маргариты Симоньян. По её словам, врачу дважды отказали в военкомате в возможности отправиться на передовую, чтобы помогать раненым.

Выяснилось, что работодатель оформил на медика бронь. По просьбе губернатора 12 октября военный комиссар Александровского района оперативно нашёл героя этой истории, а военный комиссар области «поговорил с ним и убедился, что намерение пойти служить по-прежнему в силе».

«Каждый человек, который сейчас хочет и может принести пользу Родине и её защитникам, имеет полное право участвовать в специальной военной операции. Военные хирурги с опытом очень востребованы. Спасибо коллегам за оперативную работу. А самому доктору выражаю благодарность за патриотический пример. Горжусь твёрдой жизненной позицией нашего земляка», — отметил глава региона.

С хирурга снимут бронь, в лечебном учреждении, где он работал, идёт подбор должности в соответствии со специальностью врача.