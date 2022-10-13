Кызыл, , 10:02 — REGNUM В Туве за девять месяцев 2022 года зарегистрировано почти 5,1 тыс. преступлений, что на 22,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура Ysia.ru

«Произошло снижение количества умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-18%, с 284 до 233), изнасилований (-18,5%, с 27 до 22), грабежей (-42,7%, с 213 до 122), краж (-33,1%, с 2 670 до 1 786) и разбоев (-41,7%, с 24 до 14)», — отметили в надзорном ведомстве.

На этом фоне на 4,5% выросло число зарегистрированных убийств, на 29,9% — случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Рецидивистами было совершено почти две трети преступлений. В половине случаев преступники находились в состоянии алкогольного опьянения.

При этом раскрываемость по сравнению с прошлым годом повысилась — 59,9% против 47,1%. Были раскрыты 100% изнасилований, преступлений против госвласти и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Высокие результаты достигнуты также в отношении убийств (раскрываемость — 99,1%), разбоев (94,4%), преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (90,8%). Число нераскрытых преступлений сократилось на 38,3%.