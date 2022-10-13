Москва, , 10:01 — REGNUM Участие в деятельности германской неправительственной организации «Декабристы» (Dekabristen e.V.) (организация, признанная в РФ нежелательной) будет уголовно наказуемым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

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«Участие в деятельности данной организацией для российских граждан теперь уголовно наказуемо, как на территории нашей страны, так и за её пределами», — отметил Пискарёв.

Генеральная прокуратура отреагировала на обращение депутатов Госдумы о признании нежелательной в России.

«Образованная при поддержке нежелательного в России немецкого «Фонда им. Генриха Белля» (организация, признанная в РФ нежелательной), данная НПО находится под патронажем МИД Германии и неоднократно попадала в поле зрения комиссии Госдумы, проявляя наибольшую деструктивную активность в ходе избирательных кампаний», — указал парламентарий.

Он обратил внимание на то, что НПО активно участвуют в дискредитации политики России на международной арене и пропагандируют нетрадиционные для российского общества ценности, а в данный момент эта НПО призывает к финансовой поддержке киевского режима, распространяя информацию о фондах и организациях, закупающих оружие для ВСУ.