Глазго, Великобритания, , 10:00 — REGNUM Английский «Ливерпуль» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 7:1.

Фанаты под флагом «Ливерпуля» (сс) cchana

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Рейнджерс» Скотт Эрфилд.

После этого «Ливерпуль» забил семь голов. Дубль на счету нападающего Роберто Фирмино, хет-трик оформил форвард Мохамед Салах, ещё по разу отличились Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает второе место в группе А, на счету команды девять очков. «Рейнджерс» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

Читайте также: «Боруссия» и «Севилья» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов