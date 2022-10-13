Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM Банк России планирует отменить меры поддержки профессиональных участников финансового рынка. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, сказанным на уральской конференции НАУФОР, процесс будет постепенным и может затянуться на несколько лет.

Он рассказал, что были проанализированы меры, которые использованы для поддержки участников рынка.

«Мы понимаем, что сейчас уже нужно думать о том, как из этих мер постепенно надо выходить. Потому что искажение картинки, которую мы имеем из-за непрозрачности, неправильной оценки активов, которая сегодня возникает, они при долгом таком состоянии могут начать накапливать риск», — сказал Габуния.