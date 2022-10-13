Екатеринбург, 13 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Банк России планирует отменить меры поддержки профессиональных участников финансового рынка. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

По его словам, сказанным на уральской конференции НАУФОР, процесс будет постепенным и может затянуться на несколько лет.

Он рассказал, что были проанализированы меры, которые использованы для поддержки участников рынка.

«Мы понимаем, что сейчас уже нужно думать о том, как из этих мер постепенно надо выходить. Потому что искажение картинки, которую мы имеем из-за непрозрачности, неправильной оценки активов, которая сегодня возникает, они при долгом таком состоянии могут начать накапливать риск», — сказал Габуния.