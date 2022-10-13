Астана, , 09:58 — REGNUM Азербайджану потребуется почти три десятилетия для того, чтобы очистить территорию страны от заложенных на ней Арменией мин. Об этом 13 октября в ходе выступления на пленарном заседании VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Астане, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Азербайджан входит в число самых загрязнённых минами стран мира. По предварительным данным, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более 1 миллиона мин», — уточнил глава республики.

Он отметил, что, по подсчётам международных специалистов, Баку для «решения минной проблемы потребуются почти 30 лет и более 25 миллиардов долларов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан на слушаниях в Международном суде ООН потребовал от Армении принять меры, которые необходимы для того, чтобы позволить Баку провести быстрое, безопасное и эффективное разминирование своих территорий от мин, «заложенных на азербайджанской территории армянскими военными».

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