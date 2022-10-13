Пермь, , 09:58 — REGNUM В Пермском крае значительно похолодает. Изменение погоды связано с вторжением холодного воздуха со стороны Баренцева моря, сообщает ГИС–Центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Мокрый снег © Наталья Диева

Вторжение холода начнётся с 19 октября. С прохождением циклона может быть связано выпадение обильных осадков, в том числе мокрого снега.

Поданным гидрометцентра, на территории региона с 14 октября уже будет дождливо. Ночью 16 октября температура воздуха может упасть до 0°С.