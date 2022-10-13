Луганск, 13 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Более 10 тыс. боеприпасов различного калибра применили киевские войска при обстрелах территории ЛНР за период с начала российской спецоперации. Зафиксировано более 1200 обстрелов, сообщает 13 октября представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

Со стороны ВСУ зафиксировано 1205 обстрелов территории ЛНР с применением тяжёлого вооружения. Киевские боевики выпустили, в частности, 37 тактических ракет «Точка-У», 359 ракет американской РСЗО HIMARS, 2508 снарядов РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч», 69 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

В результате обстрелов погибли 103 мирных жителя, ещё 316 получили ранения. Погибли в том числе семеро детей, 27 получили ранения.

«Разрушено и повреждено 2729 домостроений в 72 населённых пунктах. Повреждено 278 объектов гражданской инфраструктуры, включая 72 образовательных и 13 медицинских учреждений», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

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